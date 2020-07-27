Погода в Україні радикально зміниться: з'явився прогноз на початок серпня

Останній тиждень липня в Україні буде погодно нестійким і дощовим. При цьому початок серпня обіцяють теплим.

У найближчі три дні на західній і південно-східній території країни очікуються короткочасні дощі. В інших регіонах обіцяють суху погоду, повідомляє "ТСН".

Температура повітря прогріється до +36 на півдні, сході та в центрі. Прохолодніше буде в західних областях. Однак в останні дні липня прогнозують радикальну зміну погоди.

"Прохолодне вологе повітря з північного заходу Європи пошириться на всю територію країни, спричиняючи дощі і відчутне зниження температури. Перш за все, в західних і північних областях – там 19-24 градуси. На решті території – 23-29, і лише на півдні – до 32-х. А першого-другого серпня, тобто у вихідні, спека спаде і там", – повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Валентина Лащенко.

Тих, хто запланував відпустку на серпень, синоптики заспокоюють. Очікується, що температура дасть змогу відпочити на українських курортах. Якщо і пройдуть дощі, то на загальній температурі моря це не позначиться.

"Літо ще не закінчується, серпень – це літній місяць, і навіть перша половина вересня на півдні ще тепла. А взагалі серпень – найтепліший місяць на морському узбережжі", – зазначила Лащенко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптик Владислав Білик розповів, що липень в Україні прогнозується спекотним і дощовим.