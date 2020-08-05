Спека піде: синопткиня попередила про похолодання в Україні

До кінця поточного тижня (з 6 до 9 серпня) в Україні буде переважати суха погода, лише в Карпатах можливі невеликі дощі.

Спека почне спадати лише з наступного тижня. Про це в коментарі "Фактам" повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

"Ночами термометри показуватимуть 13-19 вище нуля, а на півдні – до 22 градусів. Вдень очікується плюс 28-33.

У південних областях може бути 31-36 вище нуля, а на заході та півночі України в денний час – 25- 30 градусів", – розповіла синопткиня.

Вона додала, що на наступному тижні можливі короткочасні дощі, місцями з грозами.

"Через те, що з півночі прийде трохи прохолодне повітря, спека піде, температура впаде на 3-5 градусів", – зазначила Голеня.

Про погоду в Києві кінця тижня читайте за посиланням.

Раніше OBOZREVATEL публікував детальний прогноз погоди в Україні на четвер, 6 серпня. У другій половині четверга у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях можливі дощі з грозами.