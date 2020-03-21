Погода в Україні наступного тижня істотно погіршиться. Очікуються нічні морози. Потепління повернеться з четверга, 26 березня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна синоптикиня Наталка Діденко. Зокрема, понеділок 23 березня виявиться холодним, із сильним вітром, без опадів. Лише в Карпатах та околицях випадатиме мокрий сніг.

Разом із тим, на вихідних погода в Україні також буде прохолодною – з дощами та навіть снігом. За словами ДІденко, Україна опиниться між холодним антициклоном із назвою "Юрген" та вологою циклонічністю з атмосферними фронтами.

Погода в Україні наступного тижня погіршиться: очікуються нічні морози та вітри slovoidilo.ua

У більшості областей протягом 22 березня, температура повітря становитиме усього +2...+6 градусів, лише на півдні та південному сході трохи тепліше, +5...+10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо настане в Україні ще під час календарної весни – у травні, з червня погода буде досить мінливою.

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