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Літо, прощавай: народний синоптик дав прогноз на серпень в Україні

2.3т Читати матеріал російською

В Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

Яка погода чекає на Україну в серпні, розповів в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

"Зараз похолодання на 3-4 дні... На півночі буде +19...+21, по півдню і по Одеській області +22...+24", – розповів народний синоптик.

"Потім підвищення температури по півдню до +29...+30 градусів до 14 серпня. На півночі на 4-5 градусів ці температури нижче", – додав він.

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За словами Горбаня, на найближчі 2-3 дні прораховуються опади.

"А після 5 серпня опадів не буде до 17 серпня. Потім перерва, а в кінці місяця 25-27 серпня теж опади", – зазначив він.

Як повідомив народний синоптик, друге зниження температур йде з 17 серпня: "Тут знижується температура по півдню до +21...+24, а потім через 4 дні знову підвищується температура".

"Кінцівка серпня по Одеській області +25...+27, 26-31 серпня гарна погода, можна ще купатися, загоряти. А по півночі 18-23 серпня +20...+22, а 23-31 серпня +19...+21", – додав він.

Літо, прощавай: народний синоптик дав прогноз на серпень в Україні

pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла, яка погода чекає на Україну у вересні.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Народный синоптик" - это что-то типа "народный артист"? Или вы его избирали всенародным голосованием? Клоуны вы xoxлoжoпыe, поэтому и пеРдизента себе выбрали такого же - клоуна.
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