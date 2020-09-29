Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні й похолодання

В Україні у вівторок, 29 вересня, очікується погіршення погоди, в більшості областей пройдуть грозові дощі.

Крім того, середні показники температури повітря порівняно з попереднім днем знизяться. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Опади не прогнозуються лише в кількох областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій, а також у Криму.

Дощі пройдуть у Житомирській, Київській, Полтавській та Запорізькій областях, в інших регіонах опади супроводжуватимуть грози, до того ж у південній частині дощі будуть сильнішими.

Найбільш прохолодно буде на Заході, +15...+18 вдень. На Закарпатті, в Житомирській і Вінницькій областях +17...+19. На півдні +22...+24 (в Криму +25...+27), в інших українських регіонах +18...+21 градус.

У Київській області дощ, вдень +19...+21 градус.

Як писав OBOZREVATEL, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що другий місяць осені-2020 в Україні не стане винятком і продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру. Але можливі й погодні сюрпризи.