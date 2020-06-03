Погода в Україні на Трійцю: синоптикиня попередила про рекорд

У неділю, 7 червня, коли православні християни відзначають свято Трійці, в Україні буде по-справжньому літня погода.

Більше того, як зазначила на особистій сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко, цього дня на території нашої держави буде чи не найтепліше серед європейських країн.

Погода на Трійцю "Контракти"

"Вам для милування – карта прогнозу температури повітря на Трійцю, на 7 червня. Україна – одна з найтепліших у Європі. Літо все ж не передумало",– написала вона.

Погода в Україні на Трійцю Facebook Наталі Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL: