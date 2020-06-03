Погода в Україні на Трійцю: синоптикиня попередила про рекорд

Вікторія Довгань Суспільство 12:18, 3.06.2020 Оновлено: 12:18, 3.06.2020

У неділю, 7 червня, коли православні християни відзначають свято Трійці, в Україні буде по-справжньому літня погода.

Більше того, як зазначила на особистій сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко, цього дня на території нашої держави буде чи не найтепліше серед європейських країн.

Погода на Трійцю
"Контракти"

"Вам для милування – карта прогнозу температури повітря на Трійцю, на 7 червня. Україна – одна з найтепліших у Європі. Літо все ж не передумало",– написала вона.

Погода в Україні на Трійцю
Facebook Наталі Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за прогнозами синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні з 5 червня. Загалом середня температура у перший місяць літа очікується на рівні +18…+22 градуси. Це на 1-1,5 градуса тепліше від звичайних показників за попередні роки.

  • А народний синоптик Леонід Горбань зазначив, що у другій декаді червня в Україні встановиться справжня літня спека. Денна температура повітря наприкінці місяця може досягати +34 градусів.

  • Втім, попри тепло, регіони попереджають про високу імовірність постійних злив та гроз.

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