Погода в Україні на Спаса: Діденко розповіла, чи чекати дощів

На заході України на Спаса, 19 серпня, очікуються грози, потужний вітер, прохолодна погода. А от на решті територій країни буди сухо та спекотно.

Про це написала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, температура повітря в цей день сягатиме +27...+32 градуси, втім, у західних областях очікується лише +21...+25 (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

"На Спаса над західною частиною України розташується локальний циклон Ingrid і зумовить там грозові дощі, під час гроз можливе шквалисте посилення вітру. На решті території України антициклон Emil втримає суху погоду. Вітер південний, невеликий чи помірний", – пояснила Діденко.

Погодна карта Facebook/Наталія Діденко

Вона відзначила, що в Києві на Спаса буде сонячно сухо та спекотно, очікується близько +30 градусів. Невелике похолодання та періодичні дощі ймовірні у столиці вже 21-го серпня.

"Попередній прогноз на День Незалежності України: у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27...+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22...+27 градусів", – додала Діденко.

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