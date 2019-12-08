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9 грудня • оновлено в 01:05
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Йдуть південні вітри: синоптикиня попередила про аномальне потепління в Україні

2.2т
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У понеділок, 9 грудня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода.

Такий прогноз зробила в Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко. За її розрахунками, тільки в західних областях можливий дощ через близькість атмосферного Західного фронту.

"Цей атмосферний фронт пов'язаний із потужною циклонічністю, яка організовує несприятливі погодні умови в країнах Скандинавії і в більшості країн Західної Європи. Тамсильні опади, штормовий вітер, а в Швеції і Норвегіївже до 15 градусів морозу", – пояснила вона.

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Синоптик попередила про раптове потепління

Синоптик попередила про раптове потепління

Facebook Наталії Діденко

За словами Діденко, південно-західні вітри будуть продовжувати поставляти в Україну тепле повітря. "У більшості областей очікується +2 +7 градусів, на півдні та заході – 4-10 градусів тепла", – поділилася вона.

У Києві, за даними Діденко, понеділок буде сухим, із південно-західним вітром. Вночі – близько нуля, вдень – 4-6 градусів тепла.

Погода в Україні: синоптик попередила про потепління

Погода в Україні: синоптик попередила про потепління

mignews.com.ua

Діденко також розповіла, до чого готуватися учасникам саміту в "нормандському форматі", який пройде 9 грудня під Франції: "В Парижі очікується складна погодаперіодичний дощ, сильний штормовий вітер. Але температура повітря практично українська, досить комфортна, +8 +9 градусів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматолог Віра Балабух заявила, що зима в Україні може скоротитися на цілий місяць через надзвичайно швидкі темпи потепління.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Santi Amonito
Santi Amonito
"Интересно", кого в этот раз еб*нет венком по сусалу в "номандИ"?....
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Petrov Valery
Petrov Valery
Даже в Мoскве плюсовая. Опять Газпром будет считать убытки. Однозначно, перемога.
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