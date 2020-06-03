Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

Дарина Дурова Суспільство 02:03, 4.06.2020 Оновлено: 02:03, 4.06.2020

Погода в більшості регіонів України у четвер, 4 червня, буде дощовою. Очікуються грози і +17...+19 градусів тепла вдень.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму опадів не передбачається. Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру.

Ілюстрація

На заході країни може бути трохи прохолодніше – від +16 градусів. На сході та півдні, як прогнозують синоптики, повітря прогріється більше – від +18 до +21 (у Луганській області +22) градусів вдень.

Вночі температура в середньому по країні від 7 до 9 тепла. У Києві очікується +17...+ 19 градусів, гроза.

meteo.gov.ua
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meteo.gov.ua

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