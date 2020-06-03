Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

Погода в більшості регіонів України у четвер, 4 червня, буде дощовою. Очікуються грози і +17...+19 градусів тепла вдень.
У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму опадів не передбачається. Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру.
Ілюстрація
На заході країни може бути трохи прохолодніше – від +16 градусів. На сході та півдні, як прогнозують синоптики, повітря прогріється більше – від +18 до +21 (у Луганській області +22) градусів вдень.
Вночі температура в середньому по країні від 7 до 9 тепла. У Києві очікується +17...+ 19 градусів, гроза.
meteo.gov.ua
meteo.gov.ua
meteo.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що спека прийде в Україну вже на початку червня, літо буде спекотним і гарячим, але не без дощів. Зате взимку снігу ми можемо більше не побачити.
Вчені зазначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".