Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

Погода в більшості регіонів України у четвер, 4 червня, буде дощовою. Очікуються грози і +17...+19 градусів тепла вдень.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму опадів не передбачається. Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру.

Ілюстрація

На заході країни може бути трохи прохолодніше – від +16 градусів. На сході та півдні, як прогнозують синоптики, повітря прогріється більше – від +18 до +21 (у Луганській області +22) градусів вдень.

Вночі температура в середньому по країні від 7 до 9 тепла. У Києві очікується +17...+ 19 градусів, гроза.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що спека прийде в Україну вже на початку червня, літо буде спекотним і гарячим, але не без дощів. Зате взимку снігу ми можемо більше не побачити.

Вчені зазначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.

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