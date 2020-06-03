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4 червня • оновлено в 02:40
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Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

1.4т
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Погода в більшості регіонів України у четвер, 4 червня, буде дощовою. Очікуються грози і +17...+19 градусів тепла вдень.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму опадів не передбачається. Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру.

Ілюстрація

Ілюстрація

На заході країни може бути трохи прохолодніше – від +16 градусів. На сході та півдні, як прогнозують синоптики, повітря прогріється більше – від +18 до +21 (у Луганській області +22) градусів вдень.

Вночі температура в середньому по країні від 7 до 9 тепла. У Києві очікується +17...+ 19 градусів, гроза.

Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

meteo.gov.ua

Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

meteo.gov.ua

Україну накриють грози: які регіони обійде погана погода

meteo.gov.ua

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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