Найближчими днями в Україні очікується дощова погода, в деяких регіонах будуть заморозки і мокрий сніг.

При цьому в південних областях прогнозують до 22 градусів тепла, про що свідчать дані Укргідрометцентру.

У вівторок, 10 березня, місцями в південних, центральних і східних областях, а 11 березня на більшій частині території України невеликий дощ, у Карпатах – із мокрим снігом.

Погода в Україні 10 березня Скріншот

Погода в Україні 11 березня Скріншот

Температура вночі 1-7° тепла, в західних областях від 3° тепла до 2° морозу. Вдень +8 ... + 14, у південній та східній частині України – до +17.

У Києві 10 березня опади не очікуються. Вдень 11 березня прогнозують невеликий дощ. Температура вночі +3...+5, вдень +10...+12.

З'явився прогноз погоди до кінця тижня в Україні

12-14 березня в південних, східних, центральних областях буде сухо. Місцями невеликий дощ, 15-16 березня в західних і північних областях подекуди з мокрим снігом.

Погода в Україні 12 березня Скріншот

Погода в Україні 13 березня Скріншот

Температура 12-13 березня вночі +3...+9 тепла, вдень +11...+17, на півдні місцями +20...+22.

Протягом 14-16 березня очікується зниження температури вночі до 0 градусів, у західних і північних областях місцями до -1...-3, вдень до +6...+12, на півдні – до +9...+15.

Погода в Україні 14 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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