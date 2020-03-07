Погода в Україні 8 березня: синоптики обіцяють дощі і літню спеку

На території України 8 березня, очікується істотне потепління. Навіть в Карпатах температура підніметься до нуля градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook, середня температура повітря в центрі і на півдні країни протягом дня складе +12...+19 градусів. А ось на півночі і заході України повітря не прогріється вище 12 градусів.

Погода в Україні 8 березня facebook.com/tala.didenko

У Києві, за прогнозом синоптика, 8 березня буде вологим, температура повітря буде коливатися в районі +8...+9 градусів. Можливий дощ, який прийде із західних областей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні Україну може завалити снігом. Проблема в тому, що тепла і безсніжна зима може викликати важкі наслідки для всієї екосистеми.

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