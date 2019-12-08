Буде ще тепліше: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

У неділю, 8 грудня, на всій на території України збережеться тепла і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +6 градусів.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. При цьому в західних областях країни можуть пройти несильні дощі.
У Києві в неділю також очікується суха і тепла погода. Можливий слабкий південно-західний вітер. Температура повітря весь день буде коливатися в районі 4-6 градусів тепла, а ввечері впаде до +1 градуса.
Прогноз погоди на 8 грудня
Укргідрометцентр
В інших містах України встановиться наступна температура:
Ужгород – +2...+4;
Львів – +4...+6;
Івано – Франківськ – +4...+6;
Тернопіль – +4...+6;
Чернівці – +4...+6;
Хмельницький – +2...+4;
Луцьк – +4...+6;
Рівне – +4...+6;
Житомир – +3...+5;
Вінниця – +3...+5;
Одеса – +6...+8;
Миколаїв – +5...+7;
Херсон – +5...+7;
Сімферополь – +6...+8;
Кропивницький – +4...+6;
Черкаси – +3...+5;
Чернігів – +2...+4;
Суми – +2...+4;
Полтава – +2...+4;
Дніпро – +3...+5;
Запоріжжя – +5...+7;
Донецьк – +2...+4;
Луганськ – +2...+4;
Харків – +2...+4;
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом всіх вихідних 7-8 грудня снігу в Україні чекати не варто.
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