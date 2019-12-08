Буде ще тепліше: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

У неділю, 8 грудня, на всій на території України збережеться тепла і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +6 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. При цьому в західних областях країни можуть пройти несильні дощі.

У Києві в неділю також очікується суха і тепла погода. Можливий слабкий південно-західний вітер. Температура повітря весь день буде коливатися в районі 4-6 градусів тепла, а ввечері впаде до +1 градуса.

Прогноз погоди на 8 грудня Укргідрометцентр

В інших містах України встановиться наступна температура:

Ужгород – +2...+4;

Львів – +4...+6;

Івано – Франківськ – +4...+6;

Тернопіль – +4...+6;

Чернівці – +4...+6;

Хмельницький – +2...+4;

Луцьк – +4...+6;

Рівне – +4...+6;

Житомир – +3...+5;

Вінниця – +3...+5;

Одеса – +6...+8;

Миколаїв – +5...+7;

Херсон – +5...+7;

Сімферополь – +6...+8;

Кропивницький – +4...+6;

Черкаси – +3...+5;

Чернігів – +2...+4;

Суми – +2...+4;

Полтава – +2...+4;

Дніпро – +3...+5;

Запоріжжя – +5...+7;

Донецьк – +2...+4;

Луганськ – +2...+4;

Харків – +2...+4;

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом всіх вихідних 7-8 грудня снігу в Україні чекати не варто.

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