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8 грудня • оновлено в 05:21
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Буде ще тепліше: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

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У неділю, 8 грудня, на всій на території України збережеться тепла і безхмарна погода, а середня температура повітря підніметься до +6 градусів.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру. При цьому в західних областях країни можуть пройти несильні дощі.

Буде ще тепліше: синоптики уточнили прогноз погоди по Україні

У Києві в неділю також очікується суха і тепла погода. Можливий слабкий південно-західний вітер. Температура повітря весь день буде коливатися в районі 4-6 градусів тепла, а ввечері впаде до +1 градуса.

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Прогноз погоди на 8 грудня

Прогноз погоди на 8 грудня

Укргідрометцентр

В інших містах України встановиться наступна температура:

  • Ужгород – +2...+4;

  • Львів – +4...+6;

  • Івано – Франківськ – +4...+6;

  • Тернопіль – +4...+6;

  • Чернівці – +4...+6;

  • Хмельницький – +2...+4;

  • Луцьк – +4...+6;

  • Рівне – +4...+6;

  • Житомир – +3...+5;

  • Вінниця – +3...+5;

  • Одеса – +6...+8;

  • Миколаїв – +5...+7;

  • Херсон – +5...+7;

  • Сімферополь – +6...+8;

  • Кропивницький – +4...+6;

  • Черкаси – +3...+5;

  • Чернігів – +2...+4;

  • Суми – +2...+4;

  • Полтава – +2...+4;

  • Дніпро – +3...+5;

  • Запоріжжя – +5...+7;

  • Донецьк – +2...+4;

  • Луганськ – +2...+4;

  • Харків – +2...+4;

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом всіх вихідних 7-8 грудня снігу в Україні чекати не варто.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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