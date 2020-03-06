В Україні в суботу, 7 березня, частину регіонів на заході і півночі країни накриють дощі, а на інших територіях очікується суха сонячна погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Максимальна температура повітря складе +15, а мінімальна +3.

Всі західні регіони, Київська та Чернігівська області опиняться в полоні опадів. Днем буде +9 ... + 13.

У центральній частині України буде хмарно з проясненнями, температура – до +14.

На сході буде найтепліше. Повітря прогріється до +15 і періодично з'являтиметься сонце.

Тепло буде і на півдні. Трохи нижче температура опуститься на Одещині – до +11...+13.

Погода в Україні 7 березня inshe.tv

На заході найхолодніше буде в Закарпатській області. Температура вночі опуститися до +3, вдень очікується +9.

У Тернопільській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях очікується до +11 і дощі.

Опади чекають також Київську та Чернігівську область. У Сумах до +12 і сухо.

Погода в Україні 7 березня Скріншот

У центральній частині (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області) прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів покажуть до +14.

Східні регіони порадує сонце і 15 градусів тепла. Опадів не буде.

У Миколаївській та Херсонській області також до +15. На Одещині холодніше – до +13, без опадів.

У Києві 7 березня дощитиме. Повітря прогріється до +11...+13.

Погода в Києві 7 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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