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6 березня • оновлено в 12:16
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Синоптики дали прогноз погоди на завтра: очікуються дощі

1.3т
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В Україні в суботу, 7 березня, частину регіонів на заході і півночі країни накриють дощі, а на інших територіях очікується суха сонячна погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Максимальна температура повітря складе +15, а мінімальна +3.

  • Всі західні регіони, Київська та Чернігівська області опиняться в полоні опадів. Днем буде +9 ... + 13.

  • У центральній частині України буде хмарно з проясненнями, температурадо +14.

  • На сході буде найтепліше. Повітря прогріється до +15 і періодично з'являтиметься сонце.

  • Тепло буде і на півдні. Трохи нижче температура опуститься на Одещинідо +11...+13.

Погода в Україні 7 березня

Погода в Україні 7 березня

inshe.tv

На заході найхолодніше буде в Закарпатській області. Температура вночі опуститися до +3, вдень очікується +9.

У Тернопільській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях очікується до +11 і дощі.

Опади чекають також Київську та Чернігівську область. У Сумах до +12 і сухо.

Погода в Україні 7 березня

Погода в Україні 7 березня

Скріншот

У центральній частині (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області) прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів покажуть до +14.

Східні регіони порадує сонце і 15 градусів тепла. Опадів не буде.

У Миколаївській та Херсонській області також до +15. На Одещині холодніше – до +13, без опадів.

У Києві 7 березня дощитиме. Повітря прогріється до +11...+13.

Погода в Києві 7 березня

Погода в Києві 7 березня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

  • Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

  • Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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