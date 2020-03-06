В Україні в суботу, 7 березня, частину регіонів на заході і півночі країни накриють дощі, а на інших територіях очікується суха сонячна погода.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Максимальна температура повітря складе +15, а мінімальна +3.
Всі західні регіони, Київська та Чернігівська області опиняться в полоні опадів. Днем буде +9 ... + 13.
У центральній частині України буде хмарно з проясненнями, температура – до +14.
На сході буде найтепліше. Повітря прогріється до +15 і періодично з'являтиметься сонце.
Тепло буде і на півдні. Трохи нижче температура опуститься на Одещині – до +11...+13.
Погода в Україні 7 березня
inshe.tv
На заході найхолодніше буде в Закарпатській області. Температура вночі опуститися до +3, вдень очікується +9.
У Тернопільській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях очікується до +11 і дощі.
Опади чекають також Київську та Чернігівську область. У Сумах до +12 і сухо.
Погода в Україні 7 березня
Скріншот
У центральній частині (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області) прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів покажуть до +14.
Східні регіони порадує сонце і 15 градусів тепла. Опадів не буде.
У Миколаївській та Херсонській області також до +15. На Одещині холодніше – до +13, без опадів.
У Києві 7 березня дощитиме. Повітря прогріється до +11...+13.
Погода в Києві 7 березня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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