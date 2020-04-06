В Україну йде тепло: з'явився свіжий прогноз синоптиків. Карта

У понеділок, 6 квітня, погода в Україні покращиться і порадує сонцем і теплом.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру. У всіх регіонах стовпчики температура повітря зросте на 1-5 градусів, проте очікується і невелика хмарність.
Температурний мінімум по країні складе 1 градус морозу. Лише у центрі і на півдні заморозків не прогнозують.
Погода 6 квітня: прогноз по Україні
РБК-Україна
Найтепліше в Україні буде на заході – там +13...+17 градусів і півдні (+12...15 градусів).
Погода в Україні 6 квітня
Скріншот
У центральних регіонах очікується до +14, а на сході буде прохолодно – максимум +13.
У Києві 6 квітня буде сонячно з незначною хмарністю, а температура повітря буде зберігатися на рівні +12...+14 градусів.
Погода в Києві 6 квітня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань розповів, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.
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