В Україну йде тепло: з'явився свіжий прогноз синоптиків. Карта

У понеділок, 6 квітня, погода в Україні покращиться і порадує сонцем і теплом.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. У всіх регіонах стовпчики температура повітря зросте на 1-5 градусів, проте очікується і невелика хмарність.

Температурний мінімум по країні складе 1 градус морозу. Лише у центрі і на півдні заморозків не прогнозують.

Погода 6 квітня: прогноз по Україні РБК-Україна

Найтепліше в Україні буде на заході – там +13...+17 градусів і півдні (+12...15 градусів).

Погода в Україні 6 квітня Скріншот

У центральних регіонах очікується до +14, а на сході буде прохолодно – максимум +13.

У Києві 6 квітня буде сонячно з незначною хмарністю, а температура повітря буде зберігатися на рівні +12...+14 градусів.

Погода в Києві 6 квітня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань розповів, що в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

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