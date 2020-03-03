У середу, 4 березня, в Україні очікується переважно сонячна тепла погода, проте західні регіони накриють дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Майже на всій території країни стовпчики термометрів будуть вище 12 градусів тепла, а в деяких областях температура і взагалі підніметься до 19 градусів.

У частині західних регіонів України – Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Волинська області – прогнозують опади. Найбільше дістанеться Ужгороду.

Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку і Чернівецьку область порадує сонячна і суха погода.

У центральних, південних, північних і східних областях очікується справжня весна – температура +15 ...+19.

У Києві буде тепло і сухо.

Погода в Україні 4 березня: з'явився теплий прогноз вести

Так, вночі на заході України повітря прогріється максимум до 10 градусів. Вдень ситуація суттєво не зміниться, буде до +12 градусів.

У центральних регіонах буде найтепліше: +19 чекають у Черкасах і Кропивницькому. Трохи на захід – у Вінниці – буде аналогічна температура.

Погода в Україні 4 березня

У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях холодніше – максимум +17. Схожий прогноз зробили і щодо східних областей. +17 чекають і на Полтавщині.

На півдні – у Миколаївській і Херсонській областях повітря прогріється до +18. Трохи холодніше (+14) буде на Одещині.

У Києві 4 березня температура підніметься до +14. Очікується переважно сонячна погода.

Погода у Києві 4 березня

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