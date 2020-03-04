У середу, 4 березня, в Україні очікується суха весняна погода, стовпчики термометрів піднімуться в окремих регіонах до +19 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. По всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.

На півночі України без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 2...+ 7 градусів, удень +14...+19 градусів.

Погода в Україні 4 березня Народна правда

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +15...+19 градусів.

У східних областях очікується сонячна погода, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На південь України також прийде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +14...+19 градусів.

Погода в Україні 4 березня Скріншот

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Києві сонячно, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +15...+17 градусів.

Погода в Україні 4 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

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