Головна Новини
4 березня • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

З'явився свіжий прогноз погоди щодо Україні

38.5т
Читати матеріал російською

У середу, 4 березня, в Україні очікується суха весняна погода, стовпчики термометрів піднімуться в окремих регіонах до +19 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. По всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.

На півночі України без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 2...+ 7 градусів, удень +14...+19 градусів.

Погода в Україні 4 березня

Погода в Україні 4 березня

Народна правда

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +15...+19 градусів.

У східних областях очікується сонячна погода, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На південь України також прийде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +14...+19 градусів.

Погода в Україні 4 березня

Погода в Україні 4 березня

Скріншот

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Києві сонячно, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +15...+17 градусів.

Погода в Україні 4 березня

Погода в Україні 4 березня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

  • Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

  • Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
розовская галина
розовская галина
"В среду, 4 февраля, в Украине ожидается сухая весенняя погода..."..... Обозреватели)) еще в феврале))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації