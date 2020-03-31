В Україні знову похолодає: де чекати снігу і заморозків

У вівторок, 31 березня, в Україні очікується мінлива погода – частину регіонів накриють дощі, на Закарпатті зі снігом, в інших областях же буде сонячно з проясненнями.

Такий прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру.

У західних областях вночі буде -4...-5°. Вдень температура повітря підніметься до +5°. На Закарпатті очікується сніг, в інших областях – сухо і сонячно.

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У центрі країни – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – за прогнозами синоптиків, будуть дощі й до +3° вдень.

Погода в Україні 31 березня Скріншот

У північних регіонах України очікується -4° і мінлива хмарність.

На сході буде найтепліша погода – до +9°. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінімум +1°.

Південь України – Одеську, Миколаївську і Херсонську області – чекає дощова погода і +9° вдень. Вночі температура опуститься до +3°.

У Києві 31 березня буде до +3° вдень і мінлива хмарність. Опадів у столиці не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня.

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