Україну огорне тепло: з'явився свіжий прогноз синоптиків щодо регіонів

У суботу, 28 березня, в Україні буде суха і сонячна погода на всій території.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Температурний максимум складе +18.
Вночі місцями можливі невеликі заморозки, але денна температура у всіх регіонах досягатиме +15, а на Закарпатті – до +18.
Погода в Україні 28 березня
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Найхолодніше буде у західних регіонах і Одеській області – там вночі стовпчики термометрів покажуть мінусову температуру. На Херсонщині та Миколаївщині до +17.
У центрі і на сході країни буде вночі +2...+4, а вдень +13...+16.
Погода в Україні 28 березня: свіжий прогноз
КП в Україні
На півночі України буде до +16, сухо і сонячно.
У Києві 28 березня без опадів, вночі 3-5, а вдень – від 13 до 15 вище нуля.
Погода в Києві 28 березня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень у Україні видасться прохолодним і дощовим, а теплу погоду доведеться почекати.
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