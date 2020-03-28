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28 березня • оновлено в 08:04
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Україну огорне тепло: з'явився свіжий прогноз синоптиків щодо регіонів

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У суботу, 28 березня, в Україні буде суха і сонячна погода на всій території.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Температурний максимум складе +18.

Вночі місцями можливі невеликі заморозки, але денна температура у всіх регіонах досягатиме +15, а на Закарпатті – до +18.

Погода в Україні 28 березня

Погода в Україні 28 березня

Скріншот

Найхолодніше буде у західних регіонах і Одеській області – там вночі стовпчики термометрів покажуть мінусову температуру. На Херсонщині та Миколаївщині до +17.

У центрі і на сході країни буде вночі +2...+4, а вдень +13...+16.

Погода в Україні 28 березня: свіжий прогноз

Погода в Україні 28 березня: свіжий прогноз

КП в Україні

На півночі України буде до +16, сухо і сонячно.

У Києві 28 березня без опадів, вночі 3-5, а вдень – від 13 до 15 вище нуля.

Погода в Києві 28 березня

Погода в Києві 28 березня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень у Україні видасться прохолодним і дощовим, а теплу погоду доведеться почекати.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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