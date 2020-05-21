Погода в Україні 22 травня: синоптик попередила про різке похолодання
Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, буде холодною з помірними дощами, вірогідні навіть заморозки в нічний час.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна синоптикиня Наталка Діденко. Температура вдень очікується +10..+15 градусів, вночі – +2..+8 градусів. На заході та у центрі ймовірні заморозки у нічний час.
Вітер буде з півночі, некомфортний, поривчастий. Дощі найбільш ймовірні у північно-східній частині України.
На півдні та на Закарпатті – сонце. На решті території локальні дрібні дощі чергуватимуться із проясненнями.
У Києві в п’ятницю буде холодно, вдень не вище +10..+13 градусів. Можливі невеликі дощі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можливі й періоди прохолоди.