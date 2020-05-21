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21 травня • оновлено в 17:08
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Погода в Україні 22 травня: синоптик попередила про різке похолодання

2.6т
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Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, буде холодною з помірними дощами, вірогідні навіть заморозки в нічний час.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна синоптикиня Наталка Діденко. Температура вдень очікується +10..+15 градусів, вночі – +2..+8 градусів. На заході та у центрі ймовірні заморозки у нічний час.

Вітер буде з півночі, некомфортний, поривчастий. Дощі найбільш ймовірні у північно-східній частині України.

На півдні та на Закарпатті – сонце. На решті території локальні дрібні дощі чергуватимуться із проясненнями.

Україну чекають нічні морози: синоптик попередила про різке похолодання

У Києві в п’ятницю буде холодно, вдень не вище +10..+13 градусів. Можливі невеликі дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух попередила, що погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можливі й періоди прохолоди.

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Автор
Гліб Іванов
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