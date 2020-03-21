У суботу, 21 березня, в Україні сильно похолодає і погода буде дощовою і вітряною.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. В середньому температура у країні складе від 3 до 13 градусів тепла вдень, а вночі – від 1 до 6 градусів із позначкою плюс.

Всі регіони накриють дощі. Без опадів обійдеться лише в Донецькій і Харківській областях.

В Україну йде похолодання: де зіпсується погода forpostsevastopol.ru

На заході очікується сильний дощ із мокрим снігом і температурний максимум +6.

Найтепліше буде в Херсонській області – там прогнозують +13. В інших південних областях до +11. На півночі і в центрі – дощі і до +10.

У Києві 21 березня очікується сильний дощ, можливий мокрий сніг. Вдень температура повітря складе від 3 до 7 градусів, вночі – від 3 до 5.

Погода в Україні 21 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач дав свіжий прогноз погоди до кінця березня в Україні.

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