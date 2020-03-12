У четвер, 12 березня, в більшості областей України всупереч попереднім прогнозам очікується тепла і переважно суха погода.

Дощі пройдуть тільки в західних регіонах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Повітря стане теплішим у середньому на чотири градуси. Навіть у Львівській, Закарпатській, Волинській та Івано-Франківській областях, де очікуються опади, повітря прогріється до +18.

Погода в Україні 12 березня Скріншот

До +17 буде також на півдні і в центральній частині України. На сході і півночі холодніше – до +14.

В Україні 12 березня потеплішає

У Києві 12 березня повітря прогріється до +12...+14. Опадів не очікується.

Погода в Києві 12 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше синоптикиня Наталія Діденко запевнила, що через циклон Gizela, який лютує на півночі Європи, 12 березня в деяких регіонах України очікується дощова і вітряна погода.

За її словами, в четвер в Україні пройдуть дощі – в східній частині та місцями на заході.

Синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич запевнив, що аномальне весняне тепло піде на спад, вже 15 березня опустившись до звичної для цієї дати температури.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал