У четвер, 12 березня, в більшості областей України всупереч попереднім прогнозам очікується тепла і переважно суха погода.
Дощі пройдуть тільки в західних регіонах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Повітря стане теплішим у середньому на чотири градуси. Навіть у Львівській, Закарпатській, Волинській та Івано-Франківській областях, де очікуються опади, повітря прогріється до +18.
Погода в Україні 12 березня
Скріншот
До +17 буде також на півдні і в центральній частині України. На сході і півночі холодніше – до +14.
В Україні 12 березня потеплішає
У Києві 12 березня повітря прогріється до +12...+14. Опадів не очікується.
Погода в Києві 12 березня
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше синоптикиня Наталія Діденко запевнила, що через циклон Gizela, який лютує на півночі Європи, 12 березня в деяких регіонах України очікується дощова і вітряна погода.
За її словами, в четвер в Україні пройдуть дощі – в східній частині та місцями на заході.
Синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич запевнив, що аномальне весняне тепло піде на спад, вже 15 березня опустившись до звичної для цієї дати температури.
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