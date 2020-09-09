В Україну повернеться тепло: з'явився прогноз погоди на 10 вересня

Дар'я Дурова Суспільство 23:41, 9.09.2020 Оновлено: 23:47, 9.09.2020

Погода в Україні у четвер, 10 вересня, буде теплою, опадів не прогнозується.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. У всіх областях країни очікується мінлива хмарність.

Найнижчою температура буде на заході – вночі +10...+12, вдень +21...+25. На півдні вночі +12...+15 (в Одеській області +14...+16), вдень +26...+29 (в Криму +24...+26).

На решті території в середньому +10...+13 вночі, +24...+28 градусів.

Погода в Україні.
meteo.gov.ua

У Києві та області сухо. Вдень повітря прогріється до +25...+27, вночі +11...+13 градусів.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua
Прогноз на 5 днів.
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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