Погода в Тернополі: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Тернополі з 5 по 11 серпня буде теплою і дощовою. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися в районі 24-28 градусів тепла.
З понеділка по четвер Тернопіль очікують сильні грози. Ситуація покращиться тільки в п'ятницю, 10 серпня.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Тернополі з 5 по 11 серпня.
Прогноз погоди в Тернополі
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Тернополі
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Тернополі
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Тернополі
Meteo.ua
Прогноз погоди в Тернополі
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.
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