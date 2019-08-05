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Погода в Тернополі: прогноз на 5-11 серпня

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Погода в Тернополі з 5 по 11 серпня буде теплою і дощовою. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися в районі 24-28 градусів тепла.

З понеділка по четвер Тернопіль очікують сильні грози. Ситуація покращиться тільки в п'ятницю, 10 серпня.

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Тернополі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Тернополі

Прогноз погоди в Тернополі

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Тернополі

Прогноз погоди в Тернополі

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Тернополі

Прогноз погоди в Тернополі

Meteoprog.ua

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Прогноз погоди в Тернополі

Прогноз погоди в Тернополі

Meteo.ua

Прогноз погоди в Тернополі

Прогноз погоди в Тернополі

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Тернопіль
Тег
погода
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