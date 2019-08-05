Погода в Полтаві: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Полтаві з 5 по 11 серпня буде хмарною і спекотною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися від 22 до 30 градусів вище нуля.

В кінці тижня, в суботу, Полтаву очікує сильна гроза. Але в інші дні синоптики не прогнозують опадів.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Полтаві з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Полтаві Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Полтаві Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Полтаві Meteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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