Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Погода в Полтаві: прогноз на 5-11 серпня

270 Читати матеріал російською

Погода в Полтаві з 5 по 11 серпня буде хмарною і спекотною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися від 22 до 30 градусів вище нуля.

В кінці тижня, в суботу, Полтаву очікує сильна гроза. Але в інші дні синоптики не прогнозують опадів.

Новини
Постраждала половина міста: в Полтаві сталася велика НП

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Полтаві з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Meteoprog.ua

Новини
На Полтавщині вчителі добираються на роботу автостопом: у чому справа
Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Meteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Полтава
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel