Погода в Полтаві: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Полтаві з 5 по 11 серпня буде хмарною і спекотною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися від 22 до 30 градусів вище нуля.
В кінці тижня, в суботу, Полтаву очікує сильна гроза. Але в інші дні синоптики не прогнозують опадів.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Полтаві з 5 по 11 серпня.
Прогноз погоди в Полтаві
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Полтаві
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Полтаві
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Полтаві
Meteo.ua
Прогноз погоди в Полтаві
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.
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