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Погода в Полтаві: прогноз на 19-25 серпня

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Погода в Полтаві з 19 по 25 серпня буде спекотною і безхмарною. Літо повернеться в місто на весь тиждень і температура повітря, за прогнозами синоптиків, вдень не опускатиметься нижче 27 градусів.

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Найспекотнішим днем для Полтави стане п'ятниця – температура підніметься до 31 градуса вище нуля. Однак ночі можуть бути прохолодними – від 16 до 20 градусів.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Полтаві з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

meteoprog.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

meteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Полтава
Тег
погода
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