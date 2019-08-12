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Погода в Полтаві: прогноз на 12-18 серпня

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Погода в Полтаві з 12 по 18 серпня буде спекотною. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та температуру повітря від 25 до 31 градуса вище нуля.

В кінці тижня, в суботу, Полтаву очікує сильна гроза. Але в інші дні синоптики не прогнозують опадів.

12 серпня – прогноз погоди від ObozTV

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Полтаві з 12 по 18 серпня.

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Meteo.ua

Прогноз погоди в Полтаві

Прогноз погоди в Полтаві

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Полтава
Тег
погода
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