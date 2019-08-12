Погода в Одесі: прогноз на 12-18 серпня

Погода в Одесі з 12 по 18 серпня обіцяє бути спекотною і безхмарною. Температура повітря коливатиметься в районі 30 градусів вище нуля.
За винятком суботи 17 серпня, весь тиждень в Одесі буде сонячним. Синоптики не очікують ніяких опадів або погодних ускладнень.
12 серпня - прогноз погоди ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 12 по 18 серпня.
Прогноз погоди в Одесі
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Одесі
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Одесі
Meteo.ua
Прогноз погоди в Одесі
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".
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