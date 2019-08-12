Погода в Одесі: прогноз на 12-18 серпня

Погода в Одесі з 12 по 18 серпня обіцяє бути спекотною і безхмарною. Температура повітря коливатиметься в районі 30 градусів вище нуля.

За винятком суботи 17 серпня, весь тиждень в Одесі буде сонячним. Синоптики не очікують ніяких опадів або погодних ускладнень.

12 серпня - прогноз погоди ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 12 по 18 серпня.

Прогноз погоди в Одесі Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Одесі Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Одесі Meteo.ua

Прогноз погоди в Одесі Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".

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