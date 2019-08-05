Погодний апокаліпсис в Одесі: озвучений прогноз

У період до 11 серпня погода в Одесі та в Причорномор'ї буде по-справжньому літньою.

Циклон, який викликав помітне похолодання на території України в останні дні, загасає і йде. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Одеса, пляж Та-Одеса

За його словами, "цей тиждень буде більш-менш спокійним, ніяких погодних катаклізмів не очікується". Температура повітря в Причорномор'ї вдень становитиме 25-30 градусів, "вище 30 до кінця тижня".

Що стосується опадів, то, за прогнозами синоптика, вони будуть несуттєвими. "Можливі окремі грозові дощі", – повідомив Мурмило.

Синоптик також підкреслив: в нічні години температура не буде знижуватися нижче 16 градусів, оскільки "до осені ще далеко".

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила про те, що в понеділок, 5 серпня, в Києві очікується різке похолодання до +10 градусів, однак така погода буде тільки до обіду.

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