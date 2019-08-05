Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Погодний апокаліпсис в Одесі: озвучений прогноз

2.2т Читати матеріал російською

У період до 11 серпня погода в Одесі та в Причорномор'ї буде по-справжньому літньою.

Циклон, який викликав помітне похолодання на території України в останні дні, загасає і йде. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

Одеса, пляж

Одеса, пляж

Та-Одеса

За його словами, "цей тиждень буде більш-менш спокійним, ніяких погодних катаклізмів не очікується". Температура повітря в Причорномор'ї вдень становитиме 25-30 градусів, "вище 30 до кінця тижня".

Новини
Різниця вражає: у мережі показали пляжі Криму та Одеси в розпал сезону

Що стосується опадів, то, за прогнозами синоптика, вони будуть несуттєвими. "Можливі окремі грозові дощі", – повідомив Мурмило.

Синоптик також підкреслив: в нічні години температура не буде знижуватися нижче 16 градусів, оскільки "до осені ще далеко".

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила про те, що в понеділок, 5 серпня, в Києві очікується різке похолодання до +10 градусів, однак така погода буде тільки до обіду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Погода в Одесі
Місце
Україна Одеса
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel