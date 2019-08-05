Погода в Миколаєві: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Миколаєві з 5 по 11 серпня буде сухою і спекотною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла.

Єдиним грозовим днем для Миколаєва буде понеділок, 5 серпня. Крім того, невеликий дощ може пройти по місту 7 серпня. В інші дні опадів синоптики не очікують.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України щодо погодної ситуації в Миколаєві з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Миколаєві Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Meteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!