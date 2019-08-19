Погода в Миколаєві: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Миколаєві з 19 по 25 серпня буде спекотною. Вдень температура в місті буде коливатися в районі 30-32 градусів тепла.

Синоптики обіцяють в Миколаєві теплі ночі – від 18 до 20 градусів тепла. На День незалежності небо над Миколаєвом затягне хмарами.

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19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Миколаєві з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Миколаєві sinoptik.ua

Прогноз погоди в Миколаєві gismeteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві meteoprog.ua

Прогноз погоди в Миколаєві meteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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