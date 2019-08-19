Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Погода в Миколаєві: прогноз на 19-25 серпня

382 Читати матеріал російською

Погода в Миколаєві з 19 по 25 серпня буде спекотною. Вдень температура в місті буде коливатися в районі 30-32 градусів тепла.

Синоптики обіцяють в Миколаєві теплі ночі – від 18 до 20 градусів тепла. На День незалежності небо над Миколаєвом затягне хмарами.

Новини
Робочий візит Зеленського до Миколаєва

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Миколаєві з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Миколаєві

Прогноз погоди в Миколаєві

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Миколаєві

Прогноз погоди в Миколаєві

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві

Прогноз погоди в Миколаєві

meteoprog.ua

Прогноз погоди в Миколаєві

Прогноз погоди в Миколаєві

meteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві

Прогноз погоди в Миколаєві

accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Миколаїв
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...