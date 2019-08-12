Погода в Миколаєві: прогноз на 12-18 серпня

Погода в Миколаєві з 12 по 18 серпня буде спекотною, але сонце весь час буде ховатися за хмарами. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися від 22 до 30 градусів тепла.

Єдиним сухим і безхмарним днем для Миколаєва буде пятница, 16 серпня. В інші дні синоптики очікують грози і дощі.

12 серпня – прогноз погоди від ObozTV

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Миколаєві з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Миколаєві Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Meteo.ua

Прогноз погоди в Миколаєві Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".

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