Погода в квітні 2020 в Україні: з'явився точний прогноз на місяць

Погода в Україні у квітні 2020 року очікується досить тепла. Кількість прогнозованих опадів знаходиться в рамках середніх багаторічних значень.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Зокрема, середня місячна температура на більшій частині території нашої країни передбачається +10..+12°, що на 1,5-2° вище середніх багаторічних значень

Разом з тим, в горах передбачається +6..+7º. Місячна кількість опадів передбачається 24-50 мм, в гірських районах 55-82 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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Відзначимо, що раніше завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ГосЧС і НАН України Віра Балабух повідомляла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

Крім того, на думку народного синоптика Леоніда Горбаня, перший тиждень квітня буде сонячним, але прохолодним. Потім українців чекають рясні дощі. Холодно і сиро буде до самого Великодня.

Також, як уточнив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань, температурний максимум квітеня складе +24º.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2020 року в Києві буде досить тепло, втім, часто йтимуть дощі. В основному температура вдень сягатиме +10...+ 12 градусів.

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