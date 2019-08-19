Погода в Херсоні: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Херсоні з 19 по 25 серпня буде безхмарною і спекотною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, складе близько 30-32 градусів тепла.

Однак на День незалежності в Херсоні може пройти коротка гроза, а небо затягне хмарами.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Херсоні з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Херсоні sinoptik.ua

Прогноз погоди в Херсоні gismeteo.ua

Прогноз погоди в Херсоні meteoprog.ua

Прогноз погоди в Херсоні meteo.ua

Прогноз погоди в Херсоні accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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