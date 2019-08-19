Погода в Херсоні: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Херсоні з 19 по 25 серпня буде безхмарною і спекотною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, складе близько 30-32 градусів тепла.
Однак на День незалежності в Херсоні може пройти коротка гроза, а небо затягне хмарами.
19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Херсоні з 19 по 25 серпня.
Прогноз погоди в Херсоні
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Херсоні
gismeteo.ua
Прогноз погоди в Херсоні
meteoprog.ua
Прогноз погоди в Херсоні
meteo.ua
Прогноз погоди в Херсоні
accuweather.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".