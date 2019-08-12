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Погода в Харкові: прогноз на 12-18 серпня

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Погода в Харкові з 12 по 18 серпня обіцяє бути сонячною і спекотною. Температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів вище нуля.

Синоптики прогнозують, що негода на цьому тижні торкнеться Харків лише в суботу – 17 серпня очікується невелика гроза. В інші ж дні опадів бути не повинно.

12 серпня - прогноз погоди від ObozTV

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 12 по 18 серпня.

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Meteo.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".

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Теми
Погода в Харкові Прогноз погоди
Місце
Україна Харків
Тег
погода
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