Погода в Харкові: прогноз на 12-18 серпня

Погода в Харкові з 12 по 18 серпня обіцяє бути сонячною і спекотною. Температура повітря коливатиметься від 23 до 30 градусів вище нуля.
Синоптики прогнозують, що негода на цьому тижні торкнеться Харків лише в суботу – 17 серпня очікується невелика гроза. В інші ж дні опадів бути не повинно.
12 серпня - прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 12 по 18 серпня.
Прогноз погоди в Харкові
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Харкові
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Харкові
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Харкові
Meteo.ua
Прогноз погоди в Харкові
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".
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