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Погода в Дніпрі: прогноз на 5-11 серпня

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Погода в Дніпрі з 5 по 11 серпня буде мінливою, але при цьому постійно теплою. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися в районі 23-28 градусів тепла.

У суботу, в другу половину дня, Дніпро накриє грозою. Однак вже до вечора вона закінчиться, обіцяють синоптики.

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Дніпрі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

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Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Meteo.ua

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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