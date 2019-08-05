Погода в Дніпрі: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Дніпрі з 5 по 11 серпня буде мінливою, але при цьому постійно теплою. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися в районі 23-28 градусів тепла.

У суботу, в другу половину дня, Дніпро накриє грозою. Однак вже до вечора вона закінчиться, обіцяють синоптики.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Дніпрі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Дніпрі Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Дніпрі Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Дніпрі Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Дніпрі Meteo.ua

Прогноз погоди в Дніпрі Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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