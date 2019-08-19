Погода в Дніпрі: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Дніпрі з 19 по 25 серпня буде спекотною і майже весь тиждень безхмарною. Температура повітря, за прогнозами синоптиків, буде коливатися в районі 27-33 градусів тепла.
Найспекотнішим днем для Дніпра стане субота – температура підніметься до 33 градусів вище нуля. Сонце буде ховатися за хмарами тільки в п'ятницю.
19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Дніпрі з 19 по 25 серпня.
Прогноз погоди в Дніпрі
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Дніпрі
gismeteo.ua
Прогноз погоди в Дніпрі
meteoprog.ua
Прогноз погоди в Дніпрі
meteo.ua
Прогноз погоди в Дніпрі
accuweather.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.
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