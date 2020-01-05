Пізня весна і дощове літо: синоптик дав детальний прогноз на 2020 рік в Україні

Українцям слід очікувати в 2020 році холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь із морозною погодою.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сегодня".

За його розрахунками, весна буде холодною, крім останнього місяця. У березні та квітні очікується сніг та заморозки, тоді як травень порадує літнім теплом. Влітку ж знову очікується прохолодна погода.

Синоптик дав прогноз на 2020 рік nw.tv

"Перші два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться – він буде посушливий, жаркий, у середині місяця знову два тижні без дощів", – розповів синоптик.

Він зазначив, що осінь буде холодною і сирою. Зокрема, вересень стане по-справжньому осіннім, дощовим. У кінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози.

Однак на початку жовтня після невеликих дощів прогнозують 10 днів не спекотної, але сухої і приємноюї погоди. Грудень – холодний, із дощами і снігом, але морози невеликі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

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