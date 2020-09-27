Синоптики заявили про зміну погоди в Україні. Карта на понеділок

Дар'я Дурова Суспільство 21:08, 27.09.2020

В Україні в понеділок, 28 вересня, очікується хмарна погода без опадів у більшості областей, проте на заході країни пройдуть дощі.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, перший день тижня буде дощовим на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях.

Температура вдень на заході +17...+21, на півдні +22...+26, у решті регіонів +19...+24 градуси.

Погода в Україні.
meteo.gov.ua

У Києві та області сухо, вдень повітря прогріється до +20...+22 градусів.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua

Нагадаємо, 27 вересня в Україні розгулялася осіння негода – дощі зі штормовим вітром, які привели до знеструмлення понад сотні населених пунктів. Водночас у Карпатах уже випав перший сніг.

Прогноз на 5 днів.
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.

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