Синоптики заявили про зміну погоди в Україні. Карта на понеділок

В Україні в понеділок, 28 вересня, очікується хмарна погода без опадів у більшості областей, проте на заході країни пройдуть дощі.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, перший день тижня буде дощовим на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях.

Температура вдень на заході +17...+21, на півдні +22...+26, у решті регіонів +19...+24 градуси.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Києві та області сухо, вдень повітря прогріється до +20...+22 градусів.

Погода у Київській області. meteo.gov.ua

Нагадаємо, 27 вересня в Україні розгулялася осіння негода – дощі зі штормовим вітром, які привели до знеструмлення понад сотні населених пунктів. Водночас у Карпатах уже випав перший сніг.

Прогноз на 5 днів. meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.