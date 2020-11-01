Заморозки та дощі: синоптики уточнили погоду на понеділок в Україні

Погода в Україні у понеділок, 1 листопада, в більшості регіонів буде дощовою, опадів не передбачається тільки в західній частині країни, а також в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом синоптиків, максимальна температура вдень очікується на півдні та сході (+10...+14 градусів). Однак, там очікується сильніший дощ, ніж у центрі країни.

У північних, центральних і західних областях України буде не так тепло: в середньому +9...+11, у деяких регіонах від +8 градусів.

Крім того, вночі у Львівській та Чернівецькій областях температура може опуститися до +1...+3, а в Івано-Франківській області – до 0 або +2 градусів.

Погода в Україні meteo.gov.ua

У Києві та області тиждень почнеться з дощу. Прогнозується +5...+7 вночі і +8...+10 вдень.

Погода у Київській області meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 5 днів meteo.gov.ua

Про прогноз погоди на понеділок, 2 листопада, від синопткині Наталії Діденко читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.