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Погода у Вінниці: прогноз на 19-25 серпня

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Погода в Вінниці з 19 по 25 серпня буде теплою і сонячною. Вдень температура в місті буде триматися на рівні 28-30 градусів.

У п'ятницю і суботу, на День незалежності, за прогнозами синоптиків, небо над Вінницею затягне хмарами. Втім, опадів у святкові дні не очікується.

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19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Вінниці з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

meteoprog.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

meteo.ua

Прогноз погоди в Вінниці

Прогноз погоди в Вінниці

accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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