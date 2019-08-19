Погода у Вінниці: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Вінниці з 19 по 25 серпня буде теплою і сонячною. Вдень температура в місті буде триматися на рівні 28-30 градусів.
У п'ятницю і суботу, на День незалежності, за прогнозами синоптиків, небо над Вінницею затягне хмарами. Втім, опадів у святкові дні не очікується.
19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Вінниці з 19 по 25 серпня.
Прогноз погоди в Вінниці
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Вінниці
gismeteo.ua
Прогноз погоди в Вінниці
meteoprog.ua
Прогноз погоди в Вінниці
meteo.ua
Прогноз погоди в Вінниці
accuweather.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.
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