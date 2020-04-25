Погода у травні 2020 в Україні: синоптик дав несподівано холодний прогноз на місяць

Травень 2020 року не прогнозується занадто спекотним, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижчою від норми.

Такий прогноз в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, не виключені в окремі дні заморозки і на поверхні грунту, і в повітрі.

Погода у травні 2020: прогноз на місяць Ілюстрація

"Тому що склалися такі умови, що взимку у нас основний холод був затиснутий в арктичному регіоні, і переважало перенесення більш теплих повітряних мас із заходу. А зараз навпаки, все частіше і частіше з півночі проникають більш холодні повітряні маси на південь. Це призводить до періодів похолодання і заморозків", – сказав він.

Повну версію інтерв'ю читайте на OBOZREVATEL 26 квітня в 12.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок травня буде аномально спекотним, проте на День перемоги Україну накриють дощі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!