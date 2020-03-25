Погода у квітні 2020-го в Україні: народний синоптик здивував прогнозом

Погода в Україні у квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки у третій декаді місяця.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, повідомляється в інфографіці "Сегодня". Крім того, він по днях розписав, якою буде температура у квітні.

Так, з 1 по 5 число очікується мінлива хмарність, тепло і відсутність опадів. З 6 по 9 буде похмуро, прохолодно і невеликі дощі.

Погода в Україні "Сегодня"

З 10 по 13 в Україні прогнозується мінлива хмарність і потепління без дощів. А вже з 14 по 16 знову повернеться похмура, дощова і прохолодна погода.

17-18 квітня на території країни буде хмарно, але тепло і сухо. 19 і 20 числа знову почнеться невеликий дощ і повернеться прохолода.

Вже з 21 по 28 число в Україні знову встановиться тепла, суха, але хмарна погода. В останні дні квітня очікується мінлива хмарність, потепління і невеликий дощ.

Погода у квітні "Гороскоп Гуру"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань спрогнозував, що тепла весняна погода повернеться в Україну тільки на початку квітня, коли середня температура буде більше 5 градусів тепла.

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