"Погода-розумниця!" Синоптикиня дала святковий прогноз по Україні

На свято Василя або Старий Новий рік у вівторок, 14 січня, в Україні буде переважно суха погода, зумовлена антициклоном Christian.
Однак на Чернігівщині та Сумщині очікуються невеликі дощ і мокрий сніг. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.
"Яка наша погода – розумниця! В умовах явно перевищених багаторічних значень температури повітря вона не почала скиглити, нарікати на тяжку атмосферну долю, а просто прийняла нові реалії, залишившись вірною своїм кліматичним переконанням", – зауважила вона.
На Старий Новий рік переважно буде без опадів
За її словами, температура повітря в Україні протягом дня у вівторок становитиме +1… +7 градусів. Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний.
У Києві 14 січня теж буде тепло, найближчої ночі стовпчики термометрів триматимуться близько нуля. Вдень очікується +3… +4 градуси, без опадів.
Карта погоди в Україні
Facebook Наталії Діденко
На західному узбережжі Європи, додала синоптикиня, потужний лютий циклон Fenja організує справжню негоду – ураганні вітри з опадами. А ось в Україні у найближчій синоптичній перспективі погода буде переважно теплою.
І лише до кінця тижня, 18-19 січня, на другий Святвечір та Водохреще, очікується невелике похолодання.
Про сильні морози не йдеться, проте зниження температури повітря від +6 градусів до нуля, а вночі до -1… -5 градусів буде.
Карта погоди в Європі
Facebook Наталії Діденко
"Між іншим, пригадала, у Києві у 2014 році під час Революції Гідності, 18 січня ще було близько нуля, а 19 січня на Водохреще, стовпчики термометрів опустилися до 7-9 градусів морозу. Сьогодні в Україні – Щедрий Вечір… Хай і ми на той рік багато що і кого не бачили, а лише достаток та усіх рідних поруч у здоров’ї та радості", – привітала українців зі святами Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами метеорологів, у 2020 році в Україні погіршиться погода, тому за прогнозом очікується більше ураганів і повеней.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".