Погода різко погіршиться: Україну накриє сніжна буря

В Україні в середу, 29 січня, очікується значне погіршення погодних умов. Причиною тому стануть активні атмосферні фронти.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг.

"У зв'язку зі зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій і Житомирській областях, випадатиме переважно мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. З'явиться сильний, до штормових поривів, вітер. Південного напрямку", – додала Діденко.

Вона повідомила, що температура повітря в Україні протягом дня середи очікується в межах 0...+4 градусів, на півдні +4...+8 градусів, в Криму +6... 10 градусів.

"У Києві завтра також – зміна погоди. Пройдуть дощі, в районі 19 годин дощ може переходити в мокрий сніг. Посилиться вітер до сильного. Температура повітря буде невисокою 0...+2 градуси", – уточнила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, в країну знову прийде в цей період потепління

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