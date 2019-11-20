Погода погіршиться: в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

В Україні в середу, 20 листопада, очікується сильний туман, через що різко скоротиться видимість на дорогах країни.

У зв'язку з цим прес-служба ДСНС попередила про введення I жовтого рівня небезпеки. Рятувальники додали, що видимість скоротиться до 200-500 метрів.

"Вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київській області вранці туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий)", – відзначили в ДСНС.

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки Актуально

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 20 листопада, погода істотно не зміниться – буде сухо і морозно, проте вже з четверга, 21 листопада, стане набагато холодніше.

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