Погода в Україні побила всі рекорди: з'ясувалася причина

Аномально тепла погода грудня 2019 року побила історичні рекорди у низці регіонів України.

"Це погодна аномалія", – сказав OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"У більшості західних областей, частково у Вінницькій області було побито абсолютні історичні температурні максимуми. На решті території температура наближалася до історичних максимумів або вони були повторені", – повідомив синоптик.

Температурні показники у низці регіонів України перевищили історичні максимуми

"Для грудня це тепла, аномально тепла погода", – наголосив він.

Синоптик пояснив причину небувало теплого грудня в Україні. "Це пов'язано з тим, що над територією країни присутня тепла волога повітряна маса з Балкан, із Середземного моря".

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Гідрометцентрі назвали дату похолодання у грудні. Синоптики озвучили прогноз погоди на новорічну ніч. Вона, як і весь грудень, буде аномально теплою.

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