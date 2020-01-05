Сніг і морози до самого травня: з'явився прогноз на весну в Україні

В Україні очікується затяжна холодна весна, яка порадує теплою погодою лише в травні.

Такий прогноз дав у коментарі "Сегодня" народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, останній місяць буде більш схожим на літній.

"Весна в рік Місяця спочатку дуже холодна, до середини березня будуть триматися сильні морози. У квітні – холодно і сиро, лише в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень – жаркий і посушливий, у середині понад два тижні без опадів", – попередив синоптик.

Погода навесні: з'явився прогноз синоптиків Народна правда

Раніше Горбань пояснив очікувані сніг і заморозки в березні зрушенням сезонних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому на нас чекають температурні гойдалки.

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