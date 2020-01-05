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5 січня • оновлено в 15:58
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Сніг і морози до самого травня: з'явився прогноз на весну в Україні

6.5т
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В Україні очікується затяжна холодна весна, яка порадує теплою погодою лише в травні.

Такий прогноз дав у коментарі "Сегодня" народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, останній місяць буде більш схожим на літній.

"Весна в рік Місяця спочатку дуже холодна, до середини березня будуть триматися сильні морози. У квітні холодно і сиро, лише в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень – жаркий і посушливий, у середині понад два тижні без опадів", – попередив синоптик.

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Погода навесні: з'явився прогноз синоптиків

Погода навесні: з'явився прогноз синоптиків

Народна правда

Раніше Горбань пояснив очікувані сніг і заморозки в березні зрушенням сезонних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому на нас чекають температурні гойдалки.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Конечно.Летом этот так называемый синоптик,говорил о том,что такой холодной зимы вы еще не видели.А уже пол зимы прошло,а снежного покрова и не предвидется
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