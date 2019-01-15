МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Погода на Водохрещу: синоптик розповіла, що очікує нирців у ополонку

843Читати матеріал російською

На Водохрещу, 19 січня, в Україні знову похолоднішає після незначного потепління.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facbook. За її прогнозом, вранці в суботу очікується невеликий мороз.

"Звичайно, багатьох цікавить ранок 19 січня, коли телевізійні люди з камерами і просто громадяни з камерами на телефонах підтягуються до найближчих ополонок, щоб зафіксувати інформаційний привід — стрибки видатних осіб і не дуже видатних в ополонці. Вранці 19 січня очікується -3 градуси, хмарно", — написала вона.

Водохреща

Водохреща

spasisam.ucoz.ru

Згідно з даними Укргідрометцентру, найтепліше буде на півдні України: у Криму очікується до 8 градусів тепла, в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях — до 4 вище нуля.

Новини
Заметілі, шквали і лавини: з'явився небезпечний прогноз погоди по Україні

Погода на Водохрещу: синоптик розповіла, що очікує нирців у ополонку

"А поки ловимо на ніс і щоки перше сонце, якого починає явно більшати. І вже хмарами, морозами і снігом нас не обдурити. Сьогодні (15 січня. — Ред.) половина зими — позаду!" — нагадує Діденко.

Тим часом у Києві на Водохреща 19 січня з 10:00 до 17:00 буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк". Як зазначає Київський метрополітен у Facebook, це зроблять, щоб всім охочим було зручніше дістатися до місць купання.

На Водохрещу температура в Абу-Дабі (ОАЕ) буде 22 градуси тепла, В Шарм-ель-Шейху (Єгипет) — 20 вище нуля, а на Гоа — 33 градуси зі знаком плюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. В кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в КиєвіПогода в ЗапоріжжіПрогноз погодиПрогноз погодиХрещення
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги