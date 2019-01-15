Погода на Водохрещу: синоптик розповіла, що очікує нирців у ополонку

На Водохрещу, 19 січня, в Україні знову похолоднішає після незначного потепління.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facbook. За її прогнозом, вранці в суботу очікується невеликий мороз.

"Звичайно, багатьох цікавить ранок 19 січня, коли телевізійні люди з камерами і просто громадяни з камерами на телефонах підтягуються до найближчих ополонок, щоб зафіксувати інформаційний привід — стрибки видатних осіб і не дуже видатних в ополонці. Вранці 19 січня очікується -3 градуси, хмарно", — написала вона.

Водохреща spasisam.ucoz.ru

Згідно з даними Укргідрометцентру, найтепліше буде на півдні України: у Криму очікується до 8 градусів тепла, в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях — до 4 вище нуля.

"А поки ловимо на ніс і щоки перше сонце, якого починає явно більшати. І вже хмарами, морозами і снігом нас не обдурити. Сьогодні (15 січня. — Ред.) половина зими — позаду!" — нагадує Діденко.

Тим часом у Києві на Водохреща 19 січня з 10:00 до 17:00 буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк". Як зазначає Київський метрополітен у Facebook, це зроблять, щоб всім охочим було зручніше дістатися до місць купання.

На Водохрещу температура в Абу-Дабі (ОАЕ) буде 22 градуси тепла, В Шарм-ель-Шейху (Єгипет) — 20 вище нуля, а на Гоа — 33 градуси зі знаком плюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. В кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

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